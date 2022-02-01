От –11°C мороза до +5 тепла: прогноз погоды в регионах Украины на неделю

На этой неделе в Украине ожидается несколько температурных перепадов

Текущая неделя в Украине будет сопровождаться переменчивой погодой и несколькими резкими температурными перепадами.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua

В Киеве в начале недели, 1-2 февраля, в частности, столбики термометров ночью покажут до -6 градусов мороза, дневная температура будет колебаться в пределах от -1 до +1 градусов. Резкий температурный перепад ожидается с субботы на воскресенье – если 5 февраля ночью будет -9 градусов мороза, то уже 6 февраля температура воздуха резко прогреется до нуля градусов.

Прогноз погоды в Киеве с 1 по 7 февраля

Во Львове и западных областях страны температурные качели будут не столь выраженными, однако некоторый перепад все же произойдет с пятницы на субботу — 4 февраля ночью будет -6 градусов мороза, а вот 5 февраля — воздух прогреется до +1 градуса тепла.

Прогноз погоды в Львове с 1 по 7 февраля

В Харькове и восточных областях самым теплым днем будет четверг, когда столбики термометров и днем, и ночью покажут +1 градус тепла. В выходные погода ухудшится и уже в субботу будет -5 -3 градуса мороза.

Прогноз погоды в Харькове с 1 по 7 февраля

В Одессе и южных областях страны теплая погода днем будет почти всю неделю – в пределах от +1 до +5 градусов тепла. Выходные — 5-6 февраля будут сопровождаться солнечной погодой.

Прогноз погоды в Одессе с 1 по 7 февраля

В Винницкой области и в соседних регионах на этой неделе будет прохладнее — местами стукнет до -11 градусов мороза. Самой холодной будет пятница, 4 февраля, температура воздуха опустится до -4 градусов мороза днем и до -11 градусов ночью. А на выходных днем будет до +2 тепла.

Прогноз погоды в Виннице с 1 по 7 февраля

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