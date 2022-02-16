Украинская авиация показала, как бьет танковые колонны: видео

Военнослужащие тренируются в летных тактических операциях

В рамках учений "Метель-2022" украинские военные летчики продемонстрировали, как способны отразить наземную атаку с воздуха.

Видеоподтверждением поделились в Генштабе ВСУ в среду, 16 февраля.

Авиация участвовала в выполнении поставленных летных тактических операций. Местом для проведения учений стал полигон Повурск, что на Волыни.

Авиация над полигоном

В первую очередь следовало проверить подготовку бомбардировщиков Су-24М, а также истребителей МиГ-29 и Су-27. Военнослужащие "атаковали" наземные силы противника, которые, по легенде учений, были представлены как пехотой, так и танковой колонной.

По словам командующего Воздушных Сил ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, авиация блестяще справилась со своей задачей, ведь все цели оказались уничтожены.

Момент удара по "колонне" танков

Учения проводятся несмотря на зимнюю и снежную погоду. Такие условия лишь добавляют ощущения реальности происходящего для военнослужащих — что способно помочь лучше ориентироваться в случае реальных боевых действий.

Напомним, что Украина — не единственная страна в регионе, которая сейчас проводит военные учения. Больше всего беспокойства вызывает "Союзная решимость-2022", в которой участвуют Россия и Беларусь. "Телеграф" публиковал карту того, где будут находиться военнослужащих двух соседних государств.