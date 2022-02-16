С Украиной или без: Зеленский высказался о переговорах с Россией

Президент вышел в прямой эфир из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистки "Суспильного" Ангелины Карякиной относительно того, были ли договоренности между мировой дипломатией и Россией относительно отведения угрозы войны в Украине.

"Что касается Украины, то центр принятия всех решений — это Украина и украинское общество. Я не могу 100% сказать, что те или иные лидеры не проводят свои переговоры с РФ, но все решения по Украине принимаются в Украине, поэтому именно сюда и приезжают", – заявление Зеленского.

Также президент прокомментировал ситуацию на украинских границах, заявив, что скопление российских войск все еще наблюдается.

"Ситуация контролируется нашими военнослужащими, мы не видим сейчас изменений", - добавил Зеленский.

Напомним, решением Зеленского 16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения на фоне опасений широкомасштабного вторжения России. Сегодня вечером президент проводит в Мариуполе встречу с послами ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что накопление войск на границе с Украиной вызвало опасения из-за риска вторжения. Называли дату – 16 февраля. Целью могут стать крупнейшие города Украины.