Укр

С Украиной или без: Зеленский высказался о переговорах с Россией

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Зеленский в Ивано-Франковске Новость обновлена 16 февраля 2022, 21:02
Зеленский в Ивано-Франковске

Президент вышел в прямой эфир из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистки "Суспильного" Ангелины Карякиной относительно того, были ли договоренности между мировой дипломатией и Россией относительно отведения угрозы войны в Украине.

"Что касается Украины, то центр принятия всех решений — это Украина и украинское общество. Я не могу 100% сказать, что те или иные лидеры не проводят свои переговоры с РФ, но все решения по Украине принимаются в Украине, поэтому именно сюда и приезжают", – заявление Зеленского.

Также президент прокомментировал ситуацию на украинских границах, заявив, что скопление российских войск все еще наблюдается.

"Ситуация контролируется нашими военнослужащими, мы не видим сейчас изменений", - добавил Зеленский.

Напомним, решением Зеленского 16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения на фоне опасений широкомасштабного вторжения России. Сегодня вечером президент проводит в Мариуполе встречу с послами ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что накопление войск на границе с Украиной вызвало опасения из-за риска вторжения. Называли дату – 16 февраля. Целью могут стать крупнейшие города Украины.

Теги:
#Зеленский #Вторжение в Украину #Війна
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