Укр

Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР": в Украине готовят ответный шаг

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Оккупированный Донбасс Новость обновлена 16 февраля 2022, 21:27
Оккупированный Донбасс

Уже 17 февраля могут состоятся переговоры в ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об официальном обращении Украины в Совет Безопасности ООН по поводу постановления российской Госдумы о признании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемого "ЛДНР", которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", — заявил глава МИД .

Напомним, что первая информация о признании Россией террористов "ДНР" и "ЛНР" появилась в январе 2022 года — сеть попал документ, подготовленный депутатами Госдумы к Путину. При этом в Украине считают, что действительно на признание ОРДЛО Путин не пойдет, но может использовать такой аргумент как козырь.

Отметим, что 14 февраля Комитет парламента России по делам СНГ одобрил сразу два варианта обращения к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Ранее глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко ранее рассказал " Телеграфу ", что признание т.н. "ЛДНР" даст России и Путину.

Также ранее Кулеба обратился к генсеку ООН по поводу угрозы вторжения России.

Теги:
#Путин #ООН #ДНР #ЛНР #Кулеба
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