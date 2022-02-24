Укр

Зеленский созывает СНБО: в Украине введут военное положение

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Артем Калинин Артем Калинин
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Зеленский созывает СНБО: в Украине введут военное положение Новость обновлена 24 февраля 2022, 06:35

Воздушное пространство Украины закрыто

В связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным войны Украине президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Совет введет военное положение.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии "Украинской правде".

Тем временем воздушное пространство Украины закрыто.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем ночном обращении объявил о военной операции в Украине.

РФ уже произвела ряд ракетных ударов по военным объектам Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский также выступил с ночным заявлением, в котором обратился к россиянам.

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