Зеленский созывает СНБО: в Украине введут военное положение

Воздушное пространство Украины закрыто

В связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным войны Украине президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Совет введет военное положение.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии "Украинской правде".

Тем временем воздушное пространство Украины закрыто.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем ночном обращении объявил о военной операции в Украине.

РФ уже произвела ряд ракетных ударов по военным объектам Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский также выступил с ночным заявлением, в котором обратился к россиянам.