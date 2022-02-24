Зеленский созывает СНБО: в Украине введут военное положение
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Воздушное пространство Украины закрыто
В связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным войны Украине президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Совет введет военное положение.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии "Украинской правде".
Тем временем воздушное пространство Украины закрыто.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем ночном обращении объявил о военной операции в Украине.
РФ уже произвела ряд ракетных ударов по военным объектам Украины, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский также выступил с ночным заявлением, в котором обратился к россиянам.
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