В Украине запускают эвакуационные рейсы: подробности

Выехать из попавших под обстрелы российской армии городов можно будет 24 февраля.

"Укрзализныця" в связи с атакой российской армии на украинские регионы запускает эвакуационные рейсы в три области — Луганскую, Донецкую и Одесскую.

Об этом сообщила пресс-служба украинского перевозчика.

Отмечается, что эвакуационные рейсы планируются в четверг, 24 февраля, из следующих регионов и вокзалов:

Луганская область — два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

— два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем. Донецкая область — два поезда будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки.

— два поезда будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки. Одесская область — один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Следует отметить, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Гражданам советуют следить за обновлением на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушать объявления на вокзалах вышеуказанных городов.

Ситуация на некоторых вокзалах Украины выглядит следующим образом:

Напомним, что после того, как Путин фактически объявил Украине войну, жителям подконтрольной Украине Луганщины предложили на время оставить родные места для собственной безопасности.

К сожалению, по информации МВД, боевикам "ЛНР" и российским военнослужащим удалось общими силами захватить два небольших села в Луганской области.