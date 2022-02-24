В Украине запускают эвакуационные рейсы: подробности
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Выехать из попавших под обстрелы российской армии городов можно будет 24 февраля.
"Укрзализныця" в связи с атакой российской армии на украинские регионы запускает эвакуационные рейсы в три области — Луганскую, Донецкую и Одесскую.
Об этом сообщила пресс-служба украинского перевозчика.
Отмечается, что эвакуационные рейсы планируются в четверг, 24 февраля, из следующих регионов и вокзалов:
- Луганская область — два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.
- Донецкая область — два поезда будут отправляться из Краматорска, два — из Мариуполя, один — из Константиновки.
- Одесская область — один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
Следует отметить, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Гражданам советуют следить за обновлением на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушать объявления на вокзалах вышеуказанных городов.
Ситуация на некоторых вокзалах Украины выглядит следующим образом:
Напомним, что после того, как Путин фактически объявил Украине войну, жителям подконтрольной Украине Луганщины предложили на время оставить родные места для собственной безопасности.
К сожалению, по информации МВД, боевикам "ЛНР" и российским военнослужащим удалось общими силами захватить два небольших села в Луганской области.