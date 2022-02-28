Семьям погибших в войне с Россией украинских воинов выплатят по 15 миллионов гривен: подробности

Зарплата у военных, борющихся с оккупантами, выросла до уровня 100 тысяч гривен/месяц.

Семьям погибших в войне с российскими оккупантами военнослужащих ВСУ будут выплачивать по 15 миллионов гривен одноразовой помощи.

Об этом в понедельник, 28 февраля, в вечерней сводке заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Правительство Украины уже приняло соответствующее решение.

"Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по национальной безопасности и обороне – размер дополнительного денежного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно. Также семьям погибших военнослужащих будет выплачена единоразовая денежная помощь в размере 15 миллионов гривен", — заявил премьер-министр.

Кроме того, по поручению президента Украины Владимира Зеленского все военнослужащие получат ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Шмыгаль добавил, что против россиян восстал весь украинский народ. Помощь топливом, медикаментами, продуктами, техникой оказывает частный бизнес и добровольцы, а украинское государство начало работать в режиме "все для фронта — все для победы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина предлагает российским военным сдаваться за хорошее вознаграждение. А в Ровенской области за каждого убитого оккупанта платят 50$.