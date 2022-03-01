Украина запросила полноценное членство в ЕС: "Времена требуют исторических решений"

Дмитрий Кулеба назвал лучшим решением вступление Украины в ЕС

Во вторник, 1 марта, проходит заседание Европарламента, на котором президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему для нашей страны важно вступление в Евросоюз. Политик вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter рассказал о важности вступления Украины в ЕС.

"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, — это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение – именно такое", — написал Кулеба.

Напомним, что Украина решила подавать заявку на вступление в Евросоюз по специальной сокращенной процедуре. Соответствующий документ уже подписан президентом Владимиром Зеленским и зарегистрирован в Брюсселе. При этом идею о предоставлении Украине статуса члена ЕС поддержало уже около трети стран-участников объединения.