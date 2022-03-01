Укр

Не так все плохо: украинцам указали на важный нюанс с картами вторжения России

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Планы РФ по захвату Украины не срабатывают Новость обновлена 01 марта 2022, 14:46
Планы РФ по захвату Украины не срабатывают

Оккупантам не удается захватывать области, ведь украинская армия уничтожает противника.

Шестой день подряд украинская армия борется с российскими оккупантами и отражает их дерзкие атаки, уничтожая сотни единиц техники и захватчиков. Между тем, ряд западных СМИ публикует карты российского вторжения, обозначая красным якобы "захваченные" области.

Однако, как отметил пользователь Facebook Сергей Кравец, такие карты не соответствуют действительности, ведь противнику не удалось захватить украинские области.

"Вы часто демонстрируете неправильную карту российского вторжения в Украину. Вы показываете почти захваченные области, но это не так. Враг продвигается по трассам в города, но на территории у него не хватает ресурсов ", — отметил он.

Вот как должно выглядеть продвижение российской армии по Украине на картах:

Врагу не удалось захватить ни одну область Украины. Карта: aspi.org.au
Врагу не удалось захватить ни одну область Украины. Карта: aspi.org.au

А так выглядит карта издания The New York Times. На нем видно, как война охватила часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Киевской областей.

Карта The New York Times для сравнения
Карта The New York Times для сравнения

Напомним, что Россия за 5 дней войны уже потеряла в Украине более 5 тысяч человек и больше тысячи единиц военной техники, однако все равно не отступает.

Также мы писали, что в сеть слили данные 120 тысяч российских кафиров, которые воюют против Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Карты
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