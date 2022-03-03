Укр

Оккупанты испугались стыдливого поражения: Резников подвел итоги первой недели войны в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцы поверили в нового бога, и им стал каждый солдат ВСУ Новость обновлена 03 марта 2022, 09:17
Украинцы поверили в нового бога, и им стал каждый солдат ВСУ

Ушел восьмой день с момента, как на украинскую землю ступила нога путинского воины

Украина героически держит оборону против российских оккупантов уже неделю. Многие города поняли, каково это — быть на линии огня, но не сдаются, а, наоборот, лишь наращивают оборону и злобу к захватчикам.

Как прошли последние семь дней в жизни нашего государства, рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, никто в мире, кроме самих украинцев, не верил, что мы способны сдерживать россию в течение недели. Целых 168 часов отделяет нас от привычной мирной жизни, хотя и кажется, что прошла уже вечность.

"Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим, — признается министр, сразу добавляя: — Сегодня таких — почти 90%".

По его мнению, достижение такого результата стало возможным благодаря постоянным подвигам наших военных, бойцов территориальной обороны и даже обычных гражданских. Все украинцы как один стали на защиту Родины.

Резников добавляет, что сегодня кроме реального Украина имеет еще много фронтов. Это касается работы медиков, спасателей, журналистов, железнодорожников, коммунальщиков, финансистов и представителей других профессий.

Отдельно он подчеркнул заслугу глав регионов, где сейчас открыта "передовая" для боев.

"Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев — это форпосты Европы", — отметил Алексей Резников.

В заключение чиновник отметил, что украинцам следует и дали противиться российскому нашествию. Тем более что враг уже боится своего поражения. И все же наше государство устоит — несмотря на все совершенные против него преступления.

Напомним, что горячим направлением в ночь на 3 марта стала Харьковщина. Враг постоянно обстреливал как областной центр, так и отдельные его городки. Одни из наибольших разрушений всего за несколько часов получил Изюм — здесь после первого снаряда оккупантов погибли восемь гражданских лиц.

Теги:
#Украина #Россия #Минобороны #Война #Алексей Резников
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