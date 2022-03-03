Оккупанты испугались стыдливого поражения: Резников подвел итоги первой недели войны в Украине

Ушел восьмой день с момента, как на украинскую землю ступила нога путинского воины

Украина героически держит оборону против российских оккупантов уже неделю. Многие города поняли, каково это — быть на линии огня, но не сдаются, а, наоборот, лишь наращивают оборону и злобу к захватчикам.

Как прошли последние семь дней в жизни нашего государства, рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

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По его словам, никто в мире, кроме самих украинцев, не верил, что мы способны сдерживать россию в течение недели. Целых 168 часов отделяет нас от привычной мирной жизни, хотя и кажется, что прошла уже вечность.

"Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим, — признается министр, сразу добавляя: — Сегодня таких — почти 90%".

По его мнению, достижение такого результата стало возможным благодаря постоянным подвигам наших военных, бойцов территориальной обороны и даже обычных гражданских. Все украинцы как один стали на защиту Родины.

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Резников добавляет, что сегодня кроме реального Украина имеет еще много фронтов. Это касается работы медиков, спасателей, журналистов, железнодорожников, коммунальщиков, финансистов и представителей других профессий.

Отдельно он подчеркнул заслугу глав регионов, где сейчас открыта "передовая" для боев.

"Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев — это форпосты Европы", — отметил Алексей Резников.

В заключение чиновник отметил, что украинцам следует и дали противиться российскому нашествию. Тем более что враг уже боится своего поражения. И все же наше государство устоит — несмотря на все совершенные против него преступления.

Напомним, что горячим направлением в ночь на 3 марта стала Харьковщина. Враг постоянно обстреливал как областной центр, так и отдельные его городки. Одни из наибольших разрушений всего за несколько часов получил Изюм — здесь после первого снаряда оккупантов погибли восемь гражданских лиц.