В МАГАТЭ ответили на обвинения россии в адрес Украины

В МАГАТЭ не ведутся на провокации рф.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассмотрело заявление россии, что в Украине проводится разработка ядерного оружия, хотя страна согласилась быть безъядерным государством. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что у них отсутствует какая-либо объективная информация, подтверждающая обвинения рф.

Об этом заявил Гросси на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ 4 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос для нас очень ясен; у нас нет никакой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению", – сказал Гросси, отметив, что в Украине не ведется деятельность, ведущей к разработке ядерного оружия.

Напомним, что 3 марта оккупационные войска вошли в Энергодар и начали атаку на Запорожскую атомную электростанцию. В итоге на территории АЭС возник пожар, который к счастью удалось ликвидировать.

На такие действия со стороны россии уже отреагировали представители НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что бои вокруг запорожской АЭС являются подтверждением необходимости срочного завершения боевых действий в Украине.