Как помочь человеку сохранить покой, когда за окном война: рекомендации от Минздрава

Сохранить психику и здоровье в непростые времена помогут несколько рекомендаций

Психологическая помощь необходима тем, кто испытывает стресс от пережитого или текущего тяжелого кризисного события. В данном случае — это война, от которой страдают все без исключения — и взрослые, и дети.

Чтобы быть готовым преодолеть любой кризис самостоятельно, а также уметь оказать психологическую поддержку другим, необходимо руководствоваться правилами, которыми поделились в Минздраве.

Как помочь человеку сохранить спокойствие в кризисное время:

Положите руку пострадавшего на запястье, чтобы он почувствовал ваше спокойствие. Это будет для него сигналом, что вы рядом и он не один. Дышите глубоко и ровно. Поощряйте пострадавшего дышать в одном с вами ритме. Если потерпевший говорит, то слушайте его, проявляйте интерес. Сделайте пострадавшему легкий массаж наиболее напряженных мышц тела.

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Общие правила, которые помогут человеку прийти в себя после пережитого кризиса:

Будьте рядом с человеком, нуждающимся в помощи. Оставаясь рядом, вы можете помочь восстановить чувство уверенности и безопасности;

активно слушайте. Важно внимательно выслушать человека, чтобы помочь ему пережить травмирующее событие;

уважайте и исповедуйте чувства человека;

проявите заботу и окажите практическую помощь. К примеру, полезно будет связаться с кем-то, кто может побыть с пострадавшим.

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