Укр

Как помочь человеку сохранить покой, когда за окном война: рекомендации от Минздрава

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Главное - сохранять спокойствие Новость обновлена 05 марта 2022, 22:24
Главное - сохранять спокойствие

Сохранить психику и здоровье в непростые времена помогут несколько рекомендаций

Психологическая помощь необходима тем, кто испытывает стресс от пережитого или текущего тяжелого кризисного события. В данном случае — это война, от которой страдают все без исключения — и взрослые, и дети.

Чтобы быть готовым преодолеть любой кризис самостоятельно, а также уметь оказать психологическую поддержку другим, необходимо руководствоваться правилами, которыми поделились в Минздраве.

Как помочь человеку сохранить спокойствие в кризисное время:

  1. Положите руку пострадавшего на запястье, чтобы он почувствовал ваше спокойствие. Это будет для него сигналом, что вы рядом и он не один.
  2. Дышите глубоко и ровно. Поощряйте пострадавшего дышать в одном с вами ритме.
  3. Если потерпевший говорит, то слушайте его, проявляйте интерес.
  4. Сделайте пострадавшему легкий массаж наиболее напряженных мышц тела.

Общие правила, которые помогут человеку прийти в себя после пережитого кризиса:

  • Будьте рядом с человеком, нуждающимся в помощи. Оставаясь рядом, вы можете помочь восстановить чувство уверенности и безопасности;
  • активно слушайте. Важно внимательно выслушать человека, чтобы помочь ему пережить травмирующее событие;
  • уважайте и исповедуйте чувства человека;
  • проявите заботу и окажите практическую помощь. К примеру, полезно будет связаться с кем-то, кто может побыть с пострадавшим.

Для того чтобы покой в Украине наступил как можно быстрее, необходимо знать о том, как помочь украинской армии. О том, как поддержать воинов финансово "Телеграф" писал ранее.

Теги:
#Минздрав #Рекомендации #Психология
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