Как помочь человеку сохранить покой, когда за окном война: рекомендации от Минздрава
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Сохранить психику и здоровье в непростые времена помогут несколько рекомендаций
Психологическая помощь необходима тем, кто испытывает стресс от пережитого или текущего тяжелого кризисного события. В данном случае — это война, от которой страдают все без исключения — и взрослые, и дети.
Чтобы быть готовым преодолеть любой кризис самостоятельно, а также уметь оказать психологическую поддержку другим, необходимо руководствоваться правилами, которыми поделились в Минздраве.
Как помочь человеку сохранить спокойствие в кризисное время:
- Положите руку пострадавшего на запястье, чтобы он почувствовал ваше спокойствие. Это будет для него сигналом, что вы рядом и он не один.
- Дышите глубоко и ровно. Поощряйте пострадавшего дышать в одном с вами ритме.
- Если потерпевший говорит, то слушайте его, проявляйте интерес.
- Сделайте пострадавшему легкий массаж наиболее напряженных мышц тела.
Общие правила, которые помогут человеку прийти в себя после пережитого кризиса:
- Будьте рядом с человеком, нуждающимся в помощи. Оставаясь рядом, вы можете помочь восстановить чувство уверенности и безопасности;
- активно слушайте. Важно внимательно выслушать человека, чтобы помочь ему пережить травмирующее событие;
- уважайте и исповедуйте чувства человека;
- проявите заботу и окажите практическую помощь. К примеру, полезно будет связаться с кем-то, кто может побыть с пострадавшим.
Для того чтобы покой в Украине наступил как можно быстрее, необходимо знать о том, как помочь украинской армии. О том, как поддержать воинов финансово "Телеграф" писал ранее.