Укр

В ВСУ сообщили хорошее известие с фронта: противник значительно снизил темпы продвижения

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ВСУ дают достойный отпор противнику Новость обновлена 08 марта 2022, 20:01
ВСУ дают достойный отпор противнику

Ситуация на фронтах напряженная, но украинская армия все контролирует.

Украинская армия тринадцатый день подряд мужественно противостоит российским оккупантам и продолжает отбивать дерзкие атаки захватчиков. Бои на фронтах все еще продолжаются, но враг деморализован и значительно снизил темпы продвижения.

О таком положении дел на 18:00 вторника, 8 марта, отчитались в Генеральном штабе ВСУ.

Какая ситуация на фронтах?

В Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района идет оборонная операция, украинская армия продолжает отражать атаки на Мариуполь.

В Полесском, Волынском и Северском операционных районах также ведутся бои, но ВСУ держат ситуацию под контролем.

В Киеве и в окрестностях военные и терроборона продолжаются отражение наступления и сдерживания противника, производят его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города.

Оборона Чернигова также продолжается, ведется оборона Николаева и близлежащих населенных пунктов, осуществляется прикрытие морского побережья.

Также активно работают украинские Воздушные Силы, отражающие ракетно-авиационные удары противника.

В Генштабе указывают, что российские оккупанты потеряли значительное количество личного состава, и оставшаяся часть — деморализована. Сейчас с целью восполнения потерь противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания, а оставшимся в тылу армии рф солдатам запретили разрывать контракты на прохождение военной службы.

Также известно, что оккупанты планируют перебросить в направлении Киева около тысячи "вагнеровцев".

Враг продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права и удерживает гражданское население в качестве заложников, разрушает гражданские дома, грабит местных жителей, осуществляет диверсии на объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пленные оккупанты рассказали, как скрывались в лесах и фермах.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Генштаб #Сводка #ВСУ
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