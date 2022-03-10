Ермак рассказал, готова ли Украина говорить о внеблоковости

Статус Украины можно обсуждать только после подписания документа о безопасности

Украина пока остается вне блоков, однако насущная тема — отсутствие системы европейской и мировой безопасности. Ее нужно строить. Это стало очевидно с начала войны в Украине, которую развязала Россия.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о внеблоковости Украины как одном из требований президента россии владимира путина.

Он отметил, что в системе мировой безопасности должны быть реальные гарантии для Украины, закрепленные юридически. Система международной безопасности должна быть многовекторной, с участием многих стран. На высших уровнях президент и Ермак ежедневно проводят много переговоров. Последний отмечает, что все понимают, что помощь Украине не благотворительность, и наше государство борется за весь мир.

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Какой именно должна быть система безопасности для Украины, Ермак не озвучил, однако заявил, что будет выбрана лучшая из существующих моделей. "Это будет фундаментальный документ, который мы пишем с партнерами", — сказал он, отметив, что тот должен быть рассчитан на столетия.

Как ранее писал "Телеграф", возможность переговоров о нейтральном статусе Украины не исключается руководством нашего государства, однако есть определенные условия, которые должны быть выполнены.