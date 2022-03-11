Путин напоследок готовит химатаку в Крыму, но может ударить и по территории РФ, - источник

Все заявления россиян о подготовке биологического, ядерного и другого оружия звучат неспроста

Переговоры глав МИД Украины и России не дали существенных результатов, а это значит, что активная фаза боевых действий продолжается. После неоправдания надежд на взятие Киева, Харькова и других крупных городов Украины, российская армия прибегла к сирийской и чеченской тактике и специально наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, убивая как можно больше мирного населения.

К примеру, глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что 9 марта российские войска намеренно нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе. По оценкам специалистов, таким образом Москва хочет склонить украинский народ и власть в Киеве к капитуляции.

Однако, по словам информированного источника "Телеграфа" в ФСБ россии, поступила команда на подготовку провокации на территории полуострова Крым. Собеседник обратил внимание, что во власти рф за последнюю неделю неоднократно прозвучали предостережения о якобы планах Украины применить химическое оружие.

"Многие мои коллеги по Конторе (так называют ФСБ в России — ред.) после 14-го года купили себе домики в Крыму. Сейчас они спешно эвакуировали семьи на материк", — говорит полковник ФСБ.

По его словам, для создания негативного образа Вооруженных сил Украины российская армия готовится применить химическое оружие. При этом сделать это демонстративно планируют именно в Крыму, отказаться от которого Киев никак не может, несмотря на все давление Москвы.

"Все эти заявления о подготовке биологического, ядерного и другого оружия звучат неспроста. Сейчас ударят "химией" по условному Севастополю или Джанкою и скажут, что это украинская армия "мстит за демократический выбор жителей полуострова", — рассказывает ФСБшник — Таким образом убьем сразу два зайца — и местное население поставим на место, и картинку для "телека" сделаем", — говорит российский силовик.

По его словам, также есть несколько сценариев с нанесением ударов по приграничным крупным городам на территории России. "Накроем ураганами условный Белгород или Курск. По ТВ картинку запустим и очередной виток ненависти к "бандеровцам" обеспечен", — уточнил источник.

Напомним, по данным наших источников в силовых ведомствах РФ, в окружении Путина готовится заговор против него. Далеко не всех, как оказалось, устраивает жизнь под санкциями. При этом все больше людей в правящей верхушке видят провал "спецоперации в Украине" и хотят поскорее ее свернуть или "заморозить".