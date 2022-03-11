Спрятаться не получится: украинские воины превратили российский танк в металлолом (видео)

Ни одна из попыток прикрыться мирными жителями не будет прощена русской армии

Бравые украинские защитники продолжают стоять на страже и держат оборону государства уже 16-й день подряд. Они регулярно демонстрируют, как противостоят врагу и уничтожают его разнообразную боевую технику.

Как, например, танк в Мариуполе, ликвидацию которого показали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

На видео видно, как военная машина пытается скрыться, маневрируя между отдельными жилыми домами. Впрочем, украинские защитники следят за перемещением такого транспорта и при первой же возможности пытаются его уничтожить.

Как и в этот раз — прицельным ударом, спровоцировав взрыв боевой техники.

"Россиянин, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. Уничтожение будет быстрым, неотвратимым и прицельно точным — гарантируют защитники Мариуполя", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что через две недели войны с россией украинская армия успела ликвидировать не только кучу разнообразной техники противника, но и высокопоставленных военнослужащих со стороны оккупантов. В частности, в удобрение для украинской земли успели превратиться минимум четыре российских генерала.

Также украинцы сейчас привыкли "коллекционировать" разнообразный металлолом, в который щедро превращаются БМП и танки захватчиков.