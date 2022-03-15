путин и шойгу хотят вырубать и продать украинские леса: подробности

рф готовит очередное преступление против Украины

Лидер страны-агрессора совместно со своим верным наставником и по совместительству министром обороны российской федерации сергеем шойгу планируют тотальную вырубку и продажу леса в Украине.

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Указанная информация была изложена в письме Шойгу о возможности вырубки на землях обороны, которое он адресовал лично президенту путину, — сообщают в пресс-центре Главного управления разведки Министерства обороны Украины во вторник, 15 марта.

Согласно имеющимся сведениям, указанный документ преследует цель получения разрешения на массовую вырубку леса, деревьев, кустарников и зеленых насаждений, которые находятся на территории украинского государства.

Кроме того, отмечается, что запланированы вырубки любой интенсивности и древесины любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель, где они растут, с правом дальнейшего использования полученной лесопродукции. При этом, если древесину использовать для нужд вооруженных сил россии не успеют, её планируют продать, а за вырученные деньги будут обеспечивать армию российских нацистов.

Письмо президенту рф владимиру путину

Как информируют в украинском управлении разведки, в зоне наивысшего риска находятся леса, которые находятся на временно оккупированных агрессором территориях. Также говорится, что тотальная вырубка зеленых насаждений в Украине расценивается как очередное страшное преступление рашистов и создание экоцида.

"В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности", — говорится в тексте публикации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министра обороны российской федерации сергея шойгу, которого называют преемником владимира путина, начали обвинять в подготовке государственного переворота в России.