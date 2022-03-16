На фронтовые области надвигается мороз: синоптик назвала дату похолодания
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 197
Морозы продержатся в Украине до начала следующей недели.
В части фронтовых украинских регионов ожидается существенное похолодание — речь о Сумской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях.
Такой прогноз обнародовала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Надежный источник информации – подпишись на наш Telegram
По ее словам, похолодание наступит уже со среды, 16 марта, и продлится до конца недели.
Так, самая низкая температура воздуха будет на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине — столбики термометров покажут ночью -7-13, днем -1-4 градуса.
На остальной территории Украины температура ночью будет колебаться в пределах -3-8 градусов, а днем ожидается 0+5 градусов.
Теплее всего 16 марта будет в западных регионах — максимальные показатели достигнут +6+12 градусов.
По прогнозу Натальи Диденко, дождей в течение дня не ожидается, но в Карпатах и Закарпатье возможен мокрый снег.
В Киеве в среду тоже немного похолодает: ночью -4, днем +3 градуса. Осадков не предполагается.
Потепление вернется в Украину на следующей неделе.
Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине до конца марта.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-