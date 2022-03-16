Укр

На фронтовые области надвигается мороз: синоптик назвала дату похолодания

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В некоторых областях мороз будет ощутимым
В некоторых областях мороз будет ощутимым

Морозы продержатся в Украине до начала следующей недели.

В части фронтовых украинских регионов ожидается существенное похолодание — речь о Сумской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях.

Такой прогноз обнародовала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, похолодание наступит уже со среды, 16 марта, и продлится до конца недели.

Так, самая низкая температура воздуха будет на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине — столбики термометров покажут ночью -7-13, днем -1-4 градуса.

На остальной территории Украины температура ночью будет колебаться в пределах -3-8 градусов, а днем ожидается 0+5 градусов.

Теплее всего 16 марта будет в западных регионах — максимальные показатели достигнут +6+12 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, дождей в течение дня не ожидается, но в Карпатах и Закарпатье возможен мокрый снег.

В Киеве в среду тоже немного похолодает: ночью -4, днем +3 градуса. Осадков не предполагается.

Потепление вернется в Украину на следующей неделе.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине до конца марта.

Теги:
#Украина #Погода #16 марта #Наталка Діденко
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