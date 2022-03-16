Укр

Главный авиарегулятор Европы разорвал все связи с российским авиарынком

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Главный авиарегулятор Европы разорвал все связи с российским авиарынком Новость обновлена 16 марта 2022, 09:29

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действия всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в россии, или иным образом подпадает под санкции. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов", — рассказали в МИУ.

Решение принято в связи с военным вторжением России в Украину.

В настоящее время регулятор остановил прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций страны-агрессора.

Самолеты без соответствующих сертификатов не имеют права совершать рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур".

Кроме того, EASA приостановило действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники, в частности А-Техникс, S7 Инжиниринг, Волга-Днепр техникс. Также остановлены сертификаты изготовленных в россии воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.

"Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", — подчеркнули в Мининфраструктуры.

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