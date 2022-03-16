Мы ведем войну за Европу: у Зеленского оценили перспективы реального членства в ЕС

Вступление Украины в ЕС это одна из гарантий безопасности Украины.

Европейская комиссия все еще рассматривает заявку Украины на ускоренное вступление в Евросоюз и изучается соответствие нашей страны установленным критериям, в частности безопасности. ЕС уже сделал сверхусилия, когда через неделю после подачи Зеленского заявления о вступлении перешел к его проработке, однако для Украины такие темпы все еще считаются медленными.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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По его словам, есть некоторые страны, которые якобы и не против ускоренного вступления Украины в ЕС, однако они совсем ничего не делают, чтобы это происходило.

"На сегодняшний день идет этап рассмотрения нашей заявки Европейской комиссией. Она сейчас должна изучить соответствие Украины Копенгагенским критериям — это условие, без которого нельзя начинать переговоры о вступлении. Мы ведем войну за Европу, и к этим критериям должен быть добавлен еще один критерий — безопасности. Ведь Украина сейчас одна делает больше, чем все члены ЕС по защите европейского континента", — сообщил заместитель председателя ОП.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква

Жовква добавил, что Украина уже проделала определенную работу, чтобы соответствовать установленным ЕС критериям, и это было отмечено еще во время саммита Украина-ЕС в октябре прошлого года. В частности, тогда говорилось о выполнении копенгагенских критериев.

"Поэтому мы рассчитываем, что Европейская комиссия примет это во внимание и бюрократический процесс, который иногда длится годами, будет пройден быстрее. Хотя то, что они за одну неделю прошли от подачи заявки президентом Украины до принятия решения о ее проработке, — это уже космическая скорость. Но для нас это слишком медленно. Наше Правительство уже работает", — отметил украинский дипломат.

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После того как Украина пройдет проверку на соответствие критериям, ее вступление в Европейский Союз будет в дальнейшем зависеть от стран-членов. Именно они, как объясняет Игорь Жовква, должны дать сигнал о начале переговоров о вступлении, и только тогда Украина сможет получить статус страны-кандидата. Последнее даст нашей стране доступ в структурные фонды ЕС, а уже их можно будет привлечь к экономическому восстановлению Украины.

К слову, вчерашний визит в Украину премьер-министров Польши, Чехии и Словении в Украину был посвящен вопросу, как сейчас привлечь средства от ЕС на восстановление Украины.

"Еще до войны был разговор о донорской конференции, которую ЕС должен был провести для Украины. И сейчас эта идея приобретает еще большую актуальность. Президент Украины в постоянном контакте с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен и по этому вопросу. Вступление Украина в ЕС это также одна из гарантий безопасности Украины", — резюмировал Игорь Жовква.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США и Евросоюз готовят еще два мощных удара по экономике россии.