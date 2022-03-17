Укр

У россиян заканчиваются крылатые ракеты и самолеты – Генштаб ВСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Остатки российского самолета, бомбившего Украину Новость обновлена 17 марта 2022, 20:57
Остатки российского самолета, бомбившего Украину

Российские летчики массово пишут рапорты на увольнение, чтобы не воевать в Украине.

Российские оккупанты за 22 дня вторжения в Украину понесли тотальные потери, а в некоторых подразделениях вражеской армии уже начались существенные проблемы. В их числе и авиация, потерявшая множество военных самолетов и вертолетов, а летный состав вообще массово отказывается воевать с Украиной.

Об этом в четверг, 17 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что оккупанты использовали почти все комплекты крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", поэтому российская армия наносит ракетно-бомбовые удары по городам.

Кроме того, украинские военные нанесли значительные потери авиационным подразделениям 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии оккупантов. Летний состав российских летчиков настолько деморализован, что военные специально пишут рапорты на увольнение, чтобы не участвовать в российско-украинской войне.

"Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении ВСУ.

Напомним, что отпор оккупационная армия получает во всех регионах Украины. Лишь в ночь на 17 марта два боевых самолета армии РФ были сбиты в небе над Днепропетровской областью. Кроме того, невосполнимые потери армия врагов понесла в Харьковской области, где украинские военные разбили очередную колонну техники российских оккупантов.

В общей сложности, по состоянию на утро 17 марта ряды русских войск "поредели" на около 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожены более 400 танков и 1400 бронированных машин.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #Армия РФ #Оккупанты
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