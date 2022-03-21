Укр

"Правильное место, чтобы найти мир": Зеленский рассказал, где могут пройти его переговоры с путиным

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 21 марта 2022, 01:19
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал, где могут пройти переговоры с российским диктатором

Правительство Израиля пытается найти переговорные пути, чтобы посадить россию за стол переговоров с Украиной.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

По его словам, не исключено, что переговоры состоятся в Иерусалиме.

"Это правильное место, чтобы найти мир. Если это возможно", — добавил он.

При этом он напомнил, что накануне он выступил по видеосвязи в парламенте Израиля. Этот факт, по его словам, ставит очень сложную задачу перед российскими пропагандистами, поскольку такое в истории случается впервые.

"Президент Украины, которого в россии обвиняют в нацизме, выступал в кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так", — отметил Зеленский.

Как сообщалось ранее, президент Украины выступил перед кнессетом вечером 20 марта, при этом его выступление также транслировалось на большом экране в Тель-Авиве на площади Габима, где в этот момент проходила многотысячная акция в поддержку Украины.

Теги:
#Украина #Израиль #Владимир Зеленский
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