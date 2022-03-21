"Вояки бл**ь": в мережі показали, на чому росіяни приїхали захоплювати Україну (відео)

Кима повеселило то, что рашисты воюют на УАЗиках.

Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, который стал звездой сети во время войны, снова протролил российских оккупантов. Политик высмеял технику, на которой путинские войска приехали воевать в Украину.

В телеграм-канале Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал видео горящей техники оккупантов, сопроводив ролик своим позитивным комментарием.

"Вояки бл**ь. На УАЗике приехали воевать" — отметил Ким.

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Позже, руководитель Николаевской ОГА опубликовал еще один сатирический пост, посвященный армии рф. В нем Ким отметил, что украинские "охотники" с нетерпением "ждут не дождутся, когда зазеленеют посадки".

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким захватил российский броневик и обещал с его же помощью уничтожать оккупантов.