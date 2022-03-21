Укр

"Там убили, тут убили": СБУ перехватила откровения кадыровца о потерях в Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Перехват разговора оккупанта Новость обновлена 21 марта 2022, 12:24
Перехват разговора оккупанта

Наемник, воюющий против Украины, рассказал, как воюют "кадыровцы"

Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехваченный телефонный разговор бойца "ТикТок-войск", в котором наемник из Чечни рассказал, какую роль действительно выполняют "кадыровцы" на войне в Украине.

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Запись появилась в сети в понедельник, 21 марта.

По словам оккупанта, главной задачей чеченцев является "зачистка" и убийство российских солдат, пытающихся скрыться с поля боя. "Кадыровец" уверяет, что он выполняет "не сложную работу" в рядах "заградительного отряда", стреляя по своим.

Это четко слышно на перехваченной СБУ аудиозаписи телефонного разговора чеченца с женой:

"Не беспокойся, я не в гуще событий, мы стоим чуть дальше. Наша задача – гнать назад (ред. — в бой) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии. Так что не беспокойся, не очень сложная работа".

Кроме этого, наемник отмечает, что российская армия на самом деле терпит большие потери на украинских землях, не исключением есть и ее руководящий состав:

"Недавно убили "командира спецназа"… Так и слышно, что там убили, здесь убили. Жжет их артиллерия конкретно днем и ночью. Проблема в том, что у них эти снаряды не заканчиваются", – рассказал оккупант.

Перехват очередного разговора кафиров

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности Украины обнародовала еще один перехваченный телефонный разговор российского нациста, в котором он откровенно рассказал, что военное руководство "дало добро" на обстрел всех, кто попадется на глаза, даже если это маленькие дети.

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#Украина #Россия #Война #Перехват
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