До +15 тепла: каким регионам больше всего повезет с погодой 22 марта

Больше всего тепла ожидается в западных регионах Украины.

В Украине во вторник, 22 марта, синоптики прогнозируют солнечную погоду и отсутствие осадков почти во всех регионах страны. Температурные показатели достигнут +15 градусов тепла в центральных и западных областях, а вот в восточных будет прохладнее – до +6+9 градусов.

Такой прогноз озвучила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик отмечает, что, несмотря на тепло, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер. В ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 тепла до 4 градусов мороза, однако днем все изменится.

"Можно, соблюдая все требования военного времени, немного подставлять нос солнцу, изгоняя зимний авитаминоз, дышать, поглощать вокруг, не обращать внимание на сплетни, пустых людей, беречь свое здоровье", — написала Наталья Диденко.

По данным сайта gismeteo.ua, в региональном разрезе теплее всего 22 марта будет на Закарпатье — в Ужгороде воздух днем прогреется до +18 градусов тепла, ночью ожидается +3. Не менее тепло будет во Львове — +13 днем, +2 ночью, в Киеве ожидается +11 тепла днем и +2 ночью, в Виннице — +12 днем, +2 ночью. Прохладнее всего будет на востоке страны — в Харькове столбики термометров покажут всего +5 днем и 0 градусов ночью, в Днепре — +9+1 соответственно. В Одессе в этот день также будет относительно прохладно +7 днем и +3 ночью.

Погода в Киеве 22 марта

Погода в Харькове 22 марта

Погода в Днепре 22 марта

Погода в Виннице 22 марта

Погода в Одессе 22 марта

Погода во Львове 22 марта

Погода в Ужгороде 22 марта

Синоптик добавила, что 24-25 марта в Украине ожидается небольшое похолодание и осадки.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего украинцам ждать от погоды в ближайшие дни.