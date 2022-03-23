Штаты прорабатывают блокирование золотого запаса россии - СМИ

Штаты попытаются заблокировать российского золота на 132 млрд долларов

Двухпартийная группа сенаторов США работает с Министерством финансов страны над тем, чтобы попытаться заблокировать золотой запас россии примерно на $132 миллиарда после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет американский портал Axios.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"На этой неделе министр финансов Джанет Йеллен встретится с сенаторами Ангусом Кингом (штат Айленд), Джоном Корнином (штат Техас), Биллом Хагерти (штат Теннеси) и Мэгги Хассан (штат Техас), чтобы обсудить законодательство, рассказали Axios люди, знакомые с планами", — пишет портал.

Офисы Конгресса работали с Казначейством на выходных, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.

Сенатор Кинг сказал, что данный законопроект может быть принят Сенатом уже на этой неделе.

Представитель Министерства финансов сказал порталу: "Госсекретарь Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".

В случае принятия этого законопроекта будут применяться вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского центрального банка. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в россии.

Золото "составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", — сказал Кинг.

Поясняя, почему такое решение важно в рамках давления на россию, Axios отмечает, что золотые резервы россии могут использоваться ее государственными чиновниками и олигархами для отмывания денег или обмена иностранной валюты на нерегулируемых рынках.

Также портал отметил важность разработки этого законопроекта обеими партиями Конгресса и Минфином США конкретно для Соединенных Штатов: "Совместный подход — это отход от попыток Конгресса пристыдить и обвинить администрацию Байдена в формировании шагов в отношении импорта российской нефти или банковской системы SWIFT. В случае успеха это может привести к увеличению объема работы по обеим сторонам Пенсильвания-авеню (улица в Вашингтоне, соединяющая Белый дом и Капитолий — ред.), поскольку президент уравновешивает дипломатическое давление за границей с политическим давлением дома".

Как сообщалось, ранее WSJ сообщило, что уже 24 марта президент США объявит о введении очередной порции санкций против россии: в этот раз они коснутся большинства депутатов Госдумы рф и "представителей элит".