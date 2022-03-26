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Великобритания сняла санкции с двух российских бизнесменов: один близок к Абрамовичу

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Олег Тиньков Новость обновлена 26 марта 2022, 10:49
Олег Тиньков

Санкции были скорректированы через сутки после их введения

Великобритания приняла решение о снятии транспортных санкций с миллиардера Олега Тинькова и бизнес-партнера Романа Абрамовича. Теперь их яхты и самолеты освободят из-под ареста.

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Как сообщает "Meduza", власти Великобритании уточнили санкции против основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова и главы инвестиционной компании Millhouse и Евгения Швидлера, приспешника российского миллиардера Романа Абрамовича.

Согласно официальным данным, Британия убрала сведения о транспортных санкциях Тинькова и Швидлера. Эти ограничения угрожали задержанием бизнес-джетов и яхт предпринимателей, а также запретом входить в порты, летать в воздушном пространстве и заходить на посадку в аэропортах Великобритании.

Отмечается также, что санкции скорректировали только через сутки после того, как они были введены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне олигарх Роман Абрамович, которого называют негласным переговорщиком между Киевом и москвой, прибыл к специальному поезду в Польшу, чтобы лично пообщаться с американским президентом Джо Байденом и призвать его помочь в урегулировании военного конфликта между Украиной и россией.

Стоит отметить, что именно Абрамович, попавший в список подсанкционных лиц Евросоюза, избежал США.

Теги:
#Санкции #Переговоры #Абрамович #Війна
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