У оккупантов проблемы со связью: под Попасной россияне обстреляли свои позиции из минометов

В ВСУ подвели итоги 26 марта

Оккупационные подразделения продолжают предпринимать попытки восстановить наступление на украинские города. Однако из-за проблем со связью местами стреляет по своим.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается, что на Волынском направлении противник боевых действий не вел, как и на Полесском, однако там он днем обстреливал пригороды Киева и саму столицу.

Указывается, что некоторые оккупационные подразделения ушли оттуда в направлении Чернобыля и далее на территорию Беларуси для восполнения потерь.

На Сиверском направлении противник тоже не проводил наступательных действий, а вместо того пытался закрепиться на уже занятых позициях, откуда проводит обстрелы Чернигова, Ивановки и Нежина. Кроме того на въездах в Славутич было зафиксировано разворачивание российских блокпостов.

По направлению к Броварам противник был полностью остановлен, а в районе Лукьяновки и Рудницкого и вовсе отступил до Песок и Новой Басани.

Отмечается, что в направлении Сум противник пытается перегруппироваться и восполнить потери, тем же оккупанты занимаются и возле Харькова, который продолжает подвергаться обстрелам.

Основные усилия враг пытается сфокусировать на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности пытается установить контроль над населенными пунктами Попасна и Рубежное. Также значительные усилия были брошены на Мариуполь.

"В Попасной, при поддержке артиллерии, пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, понес потери. Минометным огнем, из-за отсутствия взаимодействия, произвел обстрел собственных позиций", — сказано в сообщении.

Также оккупанты пытались штурмовать Красногорвку, но отступили, когда понесли потери.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада предоставить Украине больше военной техники и авиации, поскольку без нее деблокировать Мариуполь будет невозможно.