"Минус одна птичка": ВСУ "приземлили" еще один вражеский вертолет (фото)

Украинские военные подбили вертолет российских захватчиков.

На 33-й день войны Вооружённые силы Украины продолжают давать решительный отпор врагу и уничтожать личный состав и технику оккупантов.

В понедельник, 28 марта, военнослужащие 14 Княжеской бригады ВСУ подбили еще один вражеский самолет.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Об этом сообщает бригада на странице в Фейсбук.

"Мо***льскую тварь, которая несла смерть нашим городам и селам, сбили над Украиной воины Княжеской бригады! Минус одна птичка рашистская. Плюс один урок к Победе!" — сказано в сообщении.

ВСУ уничтожили еще один вертолет оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать врага в небе и на земле

Подбитый вертолет рф

Отметим, что общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на 28 марта около 17 тысяч человек. Всего за месяц войны армия рф понесла сокрушительные потери, а экономике рф уже нанесен серьезный удар.

Неделю назад нашим защитникам удалось разбить большую колонну российской техники, заставив уцелевших нацистов в срочном порядке убегать.

Генштаб ВСУ показал очередное сокрушительное видео разгрома вражеской техники.

Также "Телеграф" показывал, как выглядит ликвидированный украинцами боевой корабль, который был подбит в порту Бердянска.