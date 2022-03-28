"Минус одна птичка": ВСУ "приземлили" еще один вражеский вертолет (фото)
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Украинские военные подбили вертолет российских захватчиков.
На 33-й день войны Вооружённые силы Украины продолжают давать решительный отпор врагу и уничтожать личный состав и технику оккупантов.
В понедельник, 28 марта, военнослужащие 14 Княжеской бригады ВСУ подбили еще один вражеский самолет.
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Об этом сообщает бригада на странице в Фейсбук.
"Мо***льскую тварь, которая несла смерть нашим городам и селам, сбили над Украиной воины Княжеской бригады! Минус одна птичка рашистская. Плюс один урок к Победе!" — сказано в сообщении.
Отметим, что общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на 28 марта около 17 тысяч человек. Всего за месяц войны армия рф понесла сокрушительные потери, а экономике рф уже нанесен серьезный удар.
Неделю назад нашим защитникам удалось разбить большую колонну российской техники, заставив уцелевших нацистов в срочном порядке убегать.
Генштаб ВСУ показал очередное сокрушительное видео разгрома вражеской техники.
Также "Телеграф" показывал, как выглядит ликвидированный украинцами боевой корабль, который был подбит в порту Бердянска.
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