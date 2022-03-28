Минэкономики: От российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов

564,9 миллиарда долларов — именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения, сообщила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что существует, по меньшей мере, два метода их подсчета. Первый – оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.

В настоящее время структура разрушений следующая:

119 млрд долл. США – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

112 млрд долл. США – потери ВВП в 2022 году;

90,5 млрд долл. США – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

80 млрд долл. США – потери предприятий и организаций;

54 млрд долл. США – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

48 млрд долл. США – потери государственного бюджета.

"Следует отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов россии", — сказала Свириденко.