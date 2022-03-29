Появилось первое четкое условие встречи Зеленского и путина

Встреча глав Украины и россии возможна, но при определенных условиях

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский после переговоров в Турции, которые прошли 29 марта в Стамбуле, назвал четкое условие, по которому будет возможна встреча глав государств Украины и рф Владимира Зеленского и владимира путина.

Об этом сообщает "УП".

"Решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей" — заявил Мединский.

Также, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что на личной встрече Зеленского и путина также возможно решение вопросов о будущем временно оккупированного Донбасса. Полодяк подчеркнул, что вопрос, касающийся ОРДЛО будет вынесен в отдельный пункт мирного договора, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и рф.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил первые результаты переговоров в Стамбуле, затронув тему Крыма, а Давид Арахамия отметил, что Украина видит Турцию как одну из гарантий безопасности. Также Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня стороны ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

Также отметим, что по окончанию переговоров российская сторона провела свой брифинг, где заявила о "существенном сокращении военной активности на Черниговском и Киевском направлениях".