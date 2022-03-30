Укр

В Словакии открыли гуманитарный хаб для Украины: с аэропортом и железной дорогой

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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В Словакии открыли гуманитарный хаб для Украины: с аэропортом и железной дорогой Новость обновлена 30 марта 2022, 11:39

Специалисты круглосуточно готовы ответить на все вопросы, касающиеся работы хаба

В словацком городе Кошице начинает работу гуманитарный хаб Закарпатской областной военной админстрации, что позволит существенно увеличить объемы поставок гуманитарной помощи в Украину.

Об этом рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По его словам, хаб будет соединен с Украиной прямой железнодорожной веткой, будет иметь аэропорт в непосредственной близости, разветвленную сеть магистралей с разными странами и всю необходимую материально-техническую базу.

Это поможет быстро оформлять и транспортировать грузы из хаба в Словакии в "горячие точки" Украины, значительно увеличить объем гуманитарной помощи и позволит получать гуманитарный груз самолетами в аэропорт вблизи хаба и дальше транспортировать его по железной дороге.

Специалисты, работающие непосредственно в Словакии, круглосуточно готовы ответить на все вопросы работы хаба по номерам +380507000718, +380997272453 или на e-mail: [email protected].

"В ходе встречи с советником Премьер-министра Словацкой республики Эдуардом Бурашом и Генеральным консулом Словацкой республики Паволом Панисом согласовали последние организационные вопросы. Благодарю всех, кто поддержал и верил в нас с начала этой работы и до ее реализации", – резюмировал областной руководитель.

Теги:
#Закарпаття #Словаччина #Війна #Гуманітарна допомога
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