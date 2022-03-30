У путина озвучили реакцию на мирные предложения Украины

В россии довольны ходом переговоров с Украиной.

Глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента рф Владимир Мединский на следующий день после переговоров в Стамбуле, что проходили 29 марта, сделал несколько заявлений.

Мединский отметил, что Украина в Турции впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с рф. Также бывший министр культуры рф заявил, что Украина согласилась проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, одним из которых является россия. Российский переговорщик добавил, что россия имеет принципиальную позицию по Крыму и Донбассу (агрессор требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР", что украинские власти обсуждать отказываются).

"Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз", — заявил Мединский.

Кроме того, представитель Кремля вновь озвучил пропагандисткую байку о том, что Киев разрабатывал биологическое оружие и проводил геноцид на Донбассе. В Москве вновь сообщили, что Украина готовилась напасть на "ДНР" и "ЛНР", и россия была вынуждена ввести войска, чтобы спасти "республики".

Ранее Алексей Арестович дал прогноз на продолжительность активных боев в Украине.