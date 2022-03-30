Укр

У путина озвучили реакцию на мирные предложения Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2600
Владимир Мединский Новость обновлена 30 марта 2022, 17:21
Владимир Мединский

В россии довольны ходом переговоров с Украиной.

Глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента рф Владимир Мединский на следующий день после переговоров в Стамбуле, что проходили 29 марта, сделал несколько заявлений.

Мединский отметил, что Украина в Турции впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с рф. Также бывший министр культуры рф заявил, что Украина согласилась проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, одним из которых является россия. Российский переговорщик добавил, что россия имеет принципиальную позицию по Крыму и Донбассу (агрессор требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР", что украинские власти обсуждать отказываются).

"Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз", — заявил Мединский.

Кроме того, представитель Кремля вновь озвучил пропагандисткую байку о том, что Киев разрабатывал биологическое оружие и проводил геноцид на Донбассе. В Москве вновь сообщили, что Украина готовилась напасть на "ДНР" и "ЛНР", и россия была вынуждена ввести войска, чтобы спасти "республики".

Ранее Алексей Арестович дал прогноз на продолжительность активных боев в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
оккупанты из рф
Украина
россия не отказалась от планов на Киев и Чернигов: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
оккупанты из рф
россия не отказалась от планов на Киев и Чернигов: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Мединский
У путина озвучили реакцию на мирные предложения Украины
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и владимир путин
Встреча Зеленского и путина: в ОП сделали оптимистичное заявление
Дата публикации
Категория
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли
Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины