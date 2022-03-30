Укр

Зеленский рассказал, о чем целый час говорил с Байденом

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Артем Калинин Артем Калинин
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Владимир Зеленский Новость обновлена 30 марта 2022, 20:04
Владимир Зеленский

Президенты обсудили переговоры и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта, в 35-й день полномасштабного вторжения россии в Украину провел часовой телефонны разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили про конкретную оборонную поддержку, новый пакет усиленных санкций, макрофинансовую и гуманитарную помощь".

Между тем, Белый дом сообщает, что Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что США планируют предоставить Украине прямую бюджетную помощь на 500 миллионов долларов.

Напомним, в среду Зеленский выступил перед парламентом Норвегии. Кроме того, президент Украины по итогам переговоров в Стамбуле 29 марта заявил, что отход россиян от Киева и Чернигова — это в первую очередь заслуга ВСУ. Также на днях Зеленский предложил европейской стране шефство над украинским городом.

Ранее сообщалось, что Байден вынес кровавому диктатору владимиру путину окончательный приговор. 26 марта президент США встретился с украинскими министрами в Польше.

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#Украина #Россия #Война с Россией
Владимир Зеленский
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