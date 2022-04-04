Укр

Уже повоевавших россиян снова зазывают в армию: обещают не отбирать награбленное в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне идут в Украину с недобрыми намерениями, и многие тут и остаются Новость обновлена 04 апреля 2022, 07:45
Россияне идут в Украину с недобрыми намерениями, и многие тут и остаются

Военных рф стягивают за сотни, а то и тысячи километров

Военное руководство россии активно пытается восполнить потери в боевых действиях на территории Украины, для чего проводит скрытую мобилизацию в ряде регионов. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 4 апреля, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что в рф началась скрытая мобилизация с целью приведения военных частей к штатам военного времени, — предпочтение отдается лицам рядового, сержантского и офицерского состава, которые уже имеют боевой опыт.

Основной мотивацией для военных является материальное обеспечение, кроме того, среди населения распространяют информацию, будто оккупанты смогут улучшить свое благосостояние "трофеями", полученными вследствие грабежа и мародерства в Украине.

Всего таким образом планируется стянуть до 60 тысяч человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Скрытая мобилизация проходит на территории Краснодарского, Пермского краев, в республиках Дагестан, Калмыкия, Ингушетия.

Мы приблизительно выделили эти регионы на карте рф, — как видно, некоторым захватчикам предстоит преодолеть путь в 500-1800 километров.

Карта, где в россии проходит скрытая мобилизация на войну в Украину
Карта, где в россии проходит скрытая мобилизация на войну в Украину

Как сообщал "Телеграф", накануне потери оккупантов в Украине достигли отметки в 18 тысяч человек и тысячи единиц военной и автомобильной техники.

На свежих картах боевых действий видно, что россияне отступили от Киева и Чернигова, но в районе Донбасса идут жаркие столкновения.

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#Россия #Карта #Мобилизация
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