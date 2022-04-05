Украинцы на Кипре почтили память жителей Бучи и других городов Украины, убитых солдатами рф: эксклюзивные фото

Акция траура за невинно убитыми мирными жителями Бучи, Ирпеня, Гостомеля и всей Украины прошла 5 апреля

В понедельник, 5 апреля, украинцы на Кипре вышли на акцию траура за невинно убитыми мирными жителями Бучи, Ирпеня, Гостомеля и всей Украины.

Об этом "Телеграфу" сообщила одна из участниц акции.

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"Нет названия этим зверствам, нет прощения, это – Геноцид против Украинского народа. Мы уверены, что мир должен знать правду о каждой смерти невинных людей, о каждом зверстве российского агрессора. Мы объявляем Траур по всем людям, по целым семьям, по целым городам и поселкам, которые были так страшно убиты", — заявили организаторы акции.

На фото, предоставленными участниками акции, видно, как люди на набережной Финикудес в Ларнаке возле монумента "Якорь-сердце", подаренного кипрскому городу Одессой в 2019 году, зажигают свечи, оставляют письма, фотографии украинцев, которые погибли от зверств оккупантов, а также плакаты с призывом остановить войну. На мероприятии присутствовали и дети, которые оставили на монументе детские игрушки в память о погибших маленьких украинцах.

"Телеграф" призывает украинцев по всему миру выходить на митинги и акции, чтобы привлечь внимание властей, а особенно простых жителей разных стран к войне на уничтожение, которую ведет россия против Украины и ее жителей. Украинцы! Требуйте помощи вашей Родине и давления на россию из-за ее преступной войны против Украины! Мир должен знать и реагировать на зверства и преступления против человечности, совершаемые рф в центре Европы в XXI веке!

Отметим, что после того, как оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили тела просто посреди дороги. В городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание Совета безопасности ООН, о котором запрашивала Украина. На встрече с представителями зарубежных стран официальный Киев рассказал всему миру об ужасах, которых российские войска творили в пригороде Киева — Буче, Ирпене и не только.

Как известно, в рф отказываются признавать кровавые расправы своих солдат над мирными украинцами, называя все фото- и видеодоказательства зверств "преступными провокациями" украинских "радикалов".