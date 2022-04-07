Нужно свежее мясо? россия начала отбор новых "вояк" отдельных специальностей

Зазывают их пока не на "спецоперацию"

Из-за большого количества потерь (около 18 600 человек) россия активизировала попытку поставить в свои войска "свежих" солдат. Те военнообязанные, которые были уволены с военной службы после 2012 года снова заинтересовали военкомов рф.

Об этом сообщает украинский Генштаб. Согласно имеющимся данным, те российские военные, ранее уволенные, которые по специальности водители, механики-водители, разведчики и младшие командиры вызываются в военкоматы.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Официальной причиной вызова называются трехмесячные военные сборы. Однако отметим, что одним из популярных оправданий росвоенных попавших в плен в первые недели после вторжения было, что якобы они "ехали на учения". Из-за этого в россии поднималась волна недовольства тем, что за убитых в Украине солдат не выплачиваются пособия.

Также в Генштабе сообщили, что в оккупированном россией регионе Молдавии — так называемом Приднестровье с росгражданами проводят агитацию.

Боевые действия в Украине

Пока оккупанты сосредотачиваются на подготовке наступления на востоке Украины, активные бои идут в Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

Слобожанское — росармия блокирует Харьков и продолжает артиллерийские обстрелы.

Донецкое и Таврическое направление — обстрелы Попасной, армия рф хочет нанести вред ВСУ и восстановить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Прорвать украинскую оборону пытались и возле Новотошковского.

Южнобужское направление — враг пытается оборонять ранее занятые территории и проводит фильтрационные мероприятия на временно оккупированных частях Херсонщины.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боев в Украине на утро седьмого апреля — аналитики сомневаются, что введенные после отступления части рф смогут добиться превосходства на Донбассе. Также у россии есть проблемы с морским десантом.