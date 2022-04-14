"Ваши деды бы вас сами застрелили": Виталий Ким жестко обратился к россиянам

После стольких десятилетий гордости выросло такое поколение

Те самые "деды" россиян, которыми они так гордились после победы во Второй мировой, в гробу бы перевернулись, смотря на все зверства, которые их потомки творят в Украине.

Такое мнение в своем утреннем обращении 14 апреля высказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Он вспомнил новость о том, что Германия хочет помочь Украине танками.

"Получается, что немецкие танки опять будут ездить по украинской земле, стрелять в русские танки. Только теперь свастика на русских танках и оккупанты — россияне. Ваши деды б в гробу перевернулись. Если б они узнали, что вы украинских девчат насилуете, они бы вас сами и застрелили бы точно", — подчеркнул Ким.

Оперативно и честно о войне читайте в нашем Телеграме

"Прос**ли за один день всю позитивную историю свою. 70 лет гордились, что "деды воевали", а внуков воспитали деб*лами", — добавил он.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказывал забавные байки, которые стали ходить в россии со страху перед украинцами.