Укр

"Ваши деды бы вас сами застрелили": Виталий Ким жестко обратился к россиянам

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Виталий Ким поинтересовался, за это ли деды воевали Новость обновлена 14 апреля 2022, 09:51
Виталий Ким поинтересовался, за это ли деды воевали

После стольких десятилетий гордости выросло такое поколение

Те самые "деды" россиян, которыми они так гордились после победы во Второй мировой, в гробу бы перевернулись, смотря на все зверства, которые их потомки творят в Украине.

Такое мнение в своем утреннем обращении 14 апреля высказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Он вспомнил новость о том, что Германия хочет помочь Украине танками.

"Получается, что немецкие танки опять будут ездить по украинской земле, стрелять в русские танки. Только теперь свастика на русских танках и оккупанты — россияне. Ваши деды б в гробу перевернулись. Если б они узнали, что вы украинских девчат насилуете, они бы вас сами и застрелили бы точно", — подчеркнул Ким.

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"Прос**ли за один день всю позитивную историю свою. 70 лет гордились, что "деды воевали", а внуков воспитали деб*лами", — добавил он.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказывал забавные байки, которые стали ходить в россии со страху перед украинцами.

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