В Украину вернулись знаменитые британские десантники — The Times

Бойцы отсутствовали в нашей стране около месяца

Около двух недель назад в Украине возобновилось обучение наших бойцов (в том числе территориальной обороны) кураторами из Специальной авиадесантной службы Великобритании. Минимум двум батальонам удалось перенять основные правила ведения боя и защиты при атаке от иностранных военнослужащих.

Информацию сообщает издание The Times.

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Отмечается, что британские десантники покидали территорию Украины в конце февраля. Это делалось для того, чтобы не спровоцировать россию и не втянуть солдат и офицеров в прямые столкновения с оккупационной армией.

Впрочем, как теперь стало известно, уже около двух недель назад бойцы SAS обучают украинских новобранцев в столице и окрестностях Киева основным премудростям ведения войны. Среди прочего — и использование нового оружия, которое поступает к ВСУ от иностранных партнеров. Теперь благодаря британским наставникам наши ребята отлично ориентируются в правильном применении противотанковых комплексов NLAW, которые как раз-таки Украине презентует официальный Лондон.

Инструкторы из Великобритании продолжают работать с украинскими солдатами, повышая их уровень подготовки, однако лично в боях за Украину не участвуют — это им запрещено военными командирами.

При этом, как известно, их земляки-добровольцы прибыли для вступления в Иностранный Легион еще в начале марта. Британцы прямо заявляли, что не могут допустить, дабы россияне безнаказанно убивали украинских людей, поэтому решили прийти на помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что даже сейчас поток желающих сражаться за Украину иностранцев не иссяк. Только на польско-украинской границе сейчас находится около 20-30 тысяч желающих дать отпор российским оккупантам.