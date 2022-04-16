Укр

В Украину вернулись знаменитые британские десантники — The Times

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
451
Британцы обучают украинскую тероборону Новость обновлена 16 апреля 2022, 11:11
Британцы обучают украинскую тероборону

Бойцы отсутствовали в нашей стране около месяца

Около двух недель назад в Украине возобновилось обучение наших бойцов (в том числе территориальной обороны) кураторами из Специальной авиадесантной службы Великобритании. Минимум двум батальонам удалось перенять основные правила ведения боя и защиты при атаке от иностранных военнослужащих.

Информацию сообщает издание The Times.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Отмечается, что британские десантники покидали территорию Украины в конце февраля. Это делалось для того, чтобы не спровоцировать россию и не втянуть солдат и офицеров в прямые столкновения с оккупационной армией.

Впрочем, как теперь стало известно, уже около двух недель назад бойцы SAS обучают украинских новобранцев в столице и окрестностях Киева основным премудростям ведения войны. Среди прочего — и использование нового оружия, которое поступает к ВСУ от иностранных партнеров. Теперь благодаря британским наставникам наши ребята отлично ориентируются в правильном применении противотанковых комплексов NLAW, которые как раз-таки Украине презентует официальный Лондон.

Инструкторы из Великобритании продолжают работать с украинскими солдатами, повышая их уровень подготовки, однако лично в боях за Украину не участвуют — это им запрещено военными командирами.

При этом, как известно, их земляки-добровольцы прибыли для вступления в Иностранный Легион еще в начале марта. Британцы прямо заявляли, что не могут допустить, дабы россияне безнаказанно убивали украинских людей, поэтому решили прийти на помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что даже сейчас поток желающих сражаться за Украину иностранцев не иссяк. Только на польско-украинской границе сейчас находится около 20-30 тысяч желающих дать отпор российским оккупантам.

Теги:
#Украина #Киев #Великобритания #Россия #Война #Десантники #Военные инструкторы
Британцы обучают украинскую тероборону
Украина
В Украину вернулись знаменитые британские десантники — The Times
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Британцы обучают украинскую тероборону
В Украину вернулись знаменитые британские десантники — The Times
Дата публикации
Категория
Ядерное оружие рф
Применит ли россия ядерное оружие: в Украине оценили степень угрозы
Дата публикации
Категория
"Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения — глава Харьковской ОВА Синегубов
"Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения — глава Харьковской ОВА Синегубов
Дата публикации
Категория
Линия берега Украины будет укреплена еще лучше
США думают над передачей Украине нового вида ракет: оказывается, нужны
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины