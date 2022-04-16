Укр

Сильные дожди и заморозки до -5: синоптики рассказали, жителям каких регионов не повезет больше

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Погода в Украине Новость обновлена 16 апреля 2022, 11:24
Погода в Украине

Синоптики предупреждают, что погода в ближайшие дни будет очень изменчивой

В воскресенье в Украине усилится похолодание, кроме того, синоптики заявляют о вероятности выпадения мокрого снега почти во всех уголках страны. Теплая и сухая погода предполагается только на востоке.

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Об этом на своей странице в соцсети написала главная народная синоптика Украины Наталья Диденко, отметив, что потепление возобновится с середины следующей недели.

Согласно информации, которую обнародовал портал "sinoptik", в воскресенье, 17 апреля, в подавляющем большинстве центральных регионов страны, а именно на Харьковщине, Одесщине и Николаевщине будут идти небольшие дожди, в Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом, остальные территории — без осадков.

Ветер будет северным, северо-восточным с порывами от 7 до 12 м/с.

В Киеве в воскресенье также ожидается сильный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов ночью, днем предполагается +8…+10 градусов.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

В Харькове на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью будет идти сильный дождь, однако к утру он должен прекратиться. Синоптики сообщают, что в дневные часы осадков не ожидается, однако вечером опять начнется дождь. Температура воздуха будет удерживаться от +6 до +11 градусов.

Погода в Харькове
Погода в Харькове

Во Львове утро будет безоблачным, уже к обеду погода станет пасмурной, днем и вечером будет идти мелкий дождь. Показатели температурных столбиков будут колебаться от +3 до +7 градусов тепла, а ночью будет морозно — до -1. На поверхности грунта – до -5 градусов.

Погода во Львове
Погода во Львове

Весь день в Днепре будет облачным. Небольшой дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Температура воздуха – от +7 до +10 градусов.

Погода в Днепре
Погода в Днепре

В Одессе 17 апреля также пройдет дождь. Ближе к вечеру вероятный ливень. Показатели температурных столбиков в дневные часы будут удерживаться на отметках от +6 до +7 градусов. Ночью +8…+10 градусов.

Погода в Одессе
Погода в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, какие погодные условия следует ожидать украинцам в праздник Вербного воскресенья.

Теги:
#Погода #Погодные условия #Прогноз #Температура #Синоптик
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