Как быть, если нарушил пост из-за войны: священник дал объяснение

Священник призывает не воспринимать пост как какую-нибудь диету

В условиях войны многие украинцы не имеют возможности по-прежнему соблюдать Великий пост, продолжающийся накануне великого христианского праздника Пасхи. Как отметил "Телеграфу" священник Православной церкви Украины, капеллан Военного госпиталя города Днепр, протоиерей Дмитрий Поворотный, важно не воспринимать пост как обычную диету.

Так, священник отмечает, что пост – это не диета. Решение о том, как поститься, что можно употреблять или нет, христианин принимает вместе со своим духовником и берет благословение на пост.

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По словам отца Дмитрия, съедобная составляющая поста – всего 5-10 процентов от того, что такое пост, то есть не главная его часть.

"Вся Украина сейчас пребывает в экстремальных условиях, украинцы находятся в состоянии стресса, поэтому не стоит на этом фоне еще переставать полноценно питаться. Христианство — это не изуверская секта, запрещающая в любых случаях что-либо есть или нет. Не надо себя угнетать и переживать о том, согрешили ли. Какой бы грех человек ни совершил, даже если считает таковым употребление колбасы или мяса во время поста в таких условиях, можно исповедоваться. Это самая маленькая проблема, которая должна сейчас беспокоить христианина", — отметил отец Дмитрий.

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Напомним, в этом году из-за войны многим украинцам придется пропустить торжественные богослужения в храме. Но Священный Синод разрешил проводить службы в других помещениях, в том числе в укрытиях. Священник Дмитрий Поворотный рассказал, что главное – обращение к Богу.

Как писал "Телеграф", приобщиться к встрече Светлого Христова Воскресения можно дистанционно. Трансляцию богослужений на Пасху будут совершать в национальном марафоне единых новостей #UA разом.