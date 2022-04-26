"Новая почта" изменила условия работы в Киевской области: как и где можно будет получить посылки

"Новая почта" частично изменила правила работы в нескольких населенных пунктах страны

"Новая почта" сообщила о возобновлении работы отделений в Киевской области. Уже с 15 мая почти все отделения учреждения, закрытые ранее из-за боевых действий, снова будут работать.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети сообщил соучредитель компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк.

"Уже к 1 мая массово откроемся в Киевской области, а с 15 мая здесь будет работать почти вся сеть", – говорится в тексте публикации.

По его словам, часть отделений будут работать на других локациях, ведь большинство точек были разбиты российскими оккупантами. Новые адреса можно найти на официальном сайте учреждения.

График работы

Кроме того, Поперешнюк добавил, что у освобожденных от россиян Ирпени и Бучи некоторые отделения уже успели возобновить свою работу.

В пресс-центре "Новой почты" также уточнили, что уже с понедельника, 25 апреля, на территории уволенного Ирпеня к полноценной работе вернулись уже четыре отделения. Также работу возобновили два отделения в Макарове. В Буче и Колонщине – по одному.

Вышеуказанные точки почтовых отправлений работают без выходных дней с понедельника по пятницу — с 10:00 до 17:00. В субботу и воскресенье – с 9:00 до 18:00 часов.

Курьерская доставка

На сегодняшний день "Новая почта" возобновила услугу "курьерской доставки" в Киевской области. Теперь ею могут воспользоваться жители таких городов региона:

Буча,

Ирпень,

Стоянка,

Гостомель,

Макаров и Макаровский район.

Стоит отметить, что во время комендантского часа услуга недоступна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Новая почта" запустила новую услугу для украинцев, с помощью которой украинцы могут отправлять вещи в одну из 24 стран Европы.