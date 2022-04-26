Укр

"Новая почта" изменила условия работы в Киевской области: как и где можно будет получить посылки

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Украинская почта Новость обновлена 26 апреля 2022, 13:52
Украинская почта

"Новая почта" частично изменила правила работы в нескольких населенных пунктах страны

"Новая почта" сообщила о возобновлении работы отделений в Киевской области. Уже с 15 мая почти все отделения учреждения, закрытые ранее из-за боевых действий, снова будут работать.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Указанную информацию на своей странице в соцсети сообщил соучредитель компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк.

"Уже к 1 мая массово откроемся в Киевской области, а с 15 мая здесь будет работать почти вся сеть", – говорится в тексте публикации.

По его словам, часть отделений будут работать на других локациях, ведь большинство точек были разбиты российскими оккупантами. Новые адреса можно найти на официальном сайте учреждения.

График работы

Кроме того, Поперешнюк добавил, что у освобожденных от россиян Ирпени и Бучи некоторые отделения уже успели возобновить свою работу.

В пресс-центре "Новой почты" также уточнили, что уже с понедельника, 25 апреля, на территории уволенного Ирпеня к полноценной работе вернулись уже четыре отделения. Также работу возобновили два отделения в Макарове. В Буче и Колонщине – по одному.

Вышеуказанные точки почтовых отправлений работают без выходных дней с понедельника по пятницу — с 10:00 до 17:00. В субботу и воскресенье – с 9:00 до 18:00 часов.

Курьерская доставка

На сегодняшний день "Новая почта" возобновила услугу "курьерской доставки" в Киевской области. Теперь ею могут воспользоваться жители таких городов региона:

  • Буча,
  • Ирпень,
  • Стоянка,
  • Гостомель,
  • Макаров и Макаровский район.

Стоит отметить, что во время комендантского часа услуга недоступна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Новая почта" запустила новую услугу для украинцев, с помощью которой украинцы могут отправлять вещи в одну из 24 стран Европы.

Теги:
#Киевщина #Почта #Отделение #Нова Пошта
Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"
Политика
Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российских боевиков активизировали и в непризнанной "ПМР"
Приднестровье вновь полыхнуло: что происходит в непризнанной "ПМР" и что говорят Украина, Молдова и Россия (обновляется)
Дата публикации
Категория
Британцы и поляки снова стали на защиту украинских интересов
Великобритания и Польша нанесли новый санкционный удар по россии
Дата публикации
Категория
США передавали в Украину оружие и ранее
США меняют стратегию в отношении россии: чем это хорошо для Украины
Дата публикации
Категория
Деньги украинцев - на нужды ФСБ: как табачный рынок годами финансировал "общак" силовиков Путина
Деньги украинцев - на нужды ФСБ: как табачный рынок годами финансировал "общак" силовиков Путина
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением