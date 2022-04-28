Украинцев ждет неприятный погодный сюрприз: где ожидать заморозков в ближайшее время

Ощутимо похолодает в северных и западных регионах

В ближайшие несколько дней, 29-30 апреля, погода подготовила украинцам неприятный и даже опасный сюрприз. Сразу в нескольких регионах в ночные часы ожидается резкое похолодание и заморозки.

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает "Укргидрометцентр".

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"Ночью 29-30 апреля в северных, западных, 30 апреля и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", — предупреждают синоптики.

Ощутимо похолодает в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории Украины заморозки не прогнозируются.

Синоптики предупредили о I уровне опасности

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода в Украине заметно испортится — кроме заморозков ожидаются дожди, а местами будут грозы и порывы ветра.

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