Украинцев ждет неприятный погодный сюрприз: где ожидать заморозков в ближайшее время
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Ощутимо похолодает в северных и западных регионах
В ближайшие несколько дней, 29-30 апреля, погода подготовила украинцам неприятный и даже опасный сюрприз. Сразу в нескольких регионах в ночные часы ожидается резкое похолодание и заморозки.
Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает "Укргидрометцентр".
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"Ночью 29-30 апреля в северных, западных, 30 апреля и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", — предупреждают синоптики.
Ощутимо похолодает в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории Украины заморозки не прогнозируются.
По данным Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода в Украине заметно испортится — кроме заморозков ожидаются дожди, а местами будут грозы и порывы ветра.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21. Последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.
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