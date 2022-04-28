Укр

Украинцев ждет неприятный погодный сюрприз: где ожидать заморозков в ближайшее время

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В ближайшие несколько ночей в Украине будут морозными Новость обновлена 28 апреля 2022, 16:22
В ближайшие несколько ночей в Украине будут морозными

Ощутимо похолодает в северных и западных регионах

В ближайшие несколько дней, 29-30 апреля, погода подготовила украинцам неприятный и даже опасный сюрприз. Сразу в нескольких регионах в ночные часы ожидается резкое похолодание и заморозки.

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает "Укргидрометцентр".

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"Ночью 29-30 апреля в северных, западных, 30 апреля и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", — предупреждают синоптики.

Ощутимо похолодает в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории Украины заморозки не прогнозируются.

Синоптики предупредили о I уровне опасности
Синоптики предупредили о I уровне опасности

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода в Украине заметно испортится — кроме заморозков ожидаются дожди, а местами будут грозы и порывы ветра.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21. Последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.

Кроме того, узнайте, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Теги:
#Украина #Погода #Укргидрометцентр #Апрель #Май
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