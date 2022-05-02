Укр

Соратники Кивы попались на подготовке провокаций под Одессой 2 мая

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Фото от ГБР Новость обновлена 02 мая 2022, 14:00
Фото от ГБР

Задержанные граждане должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" и дестабилизировать ситуацию в Одесской области

Представителями Государственного бюро расследований (ДБР) были задержаны доверенные лица бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы. Указанные лица подозреваются в организации провокационных акций для дестабилизации ситуации в Одесской области.

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Соответствующую информацию пресс-центр ГБР обнародовал в понедельник, 2 апреля.

Фото от ГБР
Фото от ГБР

В рамках досудебного расследования было установлено, что один из подозреваемых, задержанный на территории Одесщины, был ответственным за сбор так называемых "титушек" в Одессе. По предварительному заказу Кивы мужчина делал все, чтобы обеспечить их участие во время акций и митингов в разных населенных пунктах Украины.

Кроме того, еще один "соратник" экс-нардепа был обнаружен в Закарпатской области. Гражданин отвечал за подбор "спортсменов", занимавшихся охраной представителей политической партии "ОПЗЖ" на массовых мероприятиях в Одесской и Киевской областях.

Во время акций доверенный Киви давал указания, что делать участникам, в том числе и использование физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии "ОПЗЖ", заявляют в ДБР.

В пресс-центре ГБР так же отмечают, что в общей сложности было разыскано около трех десятков "титушек", которые использовались руководством "ОПЗЖ" для так называемого "силового блока".

"Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года", — говорится в тексте сообщения ведомства.

ДБР задержало доверенных лиц Ильи Кивы

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший нардеп Илья Кива публично призвал руководство россия применить ядерное оружие против украинцев.

Теги:
#Одесса #Задержание #ГБР #Илья Кива
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