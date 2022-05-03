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Укрзализныця назвала города — крупнейшие отправители и получатели гуманитарной помощи

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Укрзализныця назвала города — крупнейшие отправители и получатели гуманитарной помощи Новость обновлена 03 мая 2022, 15:11

ТОП-5 украинских городов, из которых отправлено и которыми получено больше всего гуманитарной помощи, назвала в Facebook Укрзализныця.

Больше всего гуманитарных грузов, по информации УЗ, было отправлено из Львова — 3932 тонны, Черновцов — 2063 тонны, Ковеля — 1568 тонн, Ужгорода — 638 тонн и Хмельницкого — 222 тонны.

В ТОП-5 крупнейших городов-получателей гумпомощи вошли Киев — 5554 тонны, Харьков — 1869 тонн, Одесса — 487 тонн, Запорожье — 394 тонны и Днепр — 287 тонн. Из них грузы развозились автотранспортом в населенные пункты, где у них была наибольшая потребность.

Всего за март-апрель 2022 года пассажирскими поездами перевезли почти 10 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания — 4951 тонна, медикаменты — 1297 тонн, детские товары и средства гигиены — 542 тонны, вода — 502 тонны и одежда — 372 тонны.

"Укрзализныця благодарна всем волонтерам, компаниям и просто небезразличным людям, которые в это сложное время объединились и помогают победить украинскому народу. Напомним, что для надлежащей организации доставки гуманитарных грузов введен четкий механизм, позволяющий соблюдать меры безопасности, контролировать перемещение и предотвращать потерю груза", — говорится в сообщении УЗ.

Компания также напоминает, что заявку на отправку гуманитарного груза следует оформлять по телефонам: 0 800 503 222 или 044 465 03 87. А подробно узнать алгоритм перевозок — на специальном сайте.

Недавно вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что пострадавшие от войны области получат 10 млн продуктовых наборов. Наборы содержат продукты длительного хранения в расчете на один месяц для одного человека.

Теги:
#Укрзализныця #Гуманитарная помощь #Война с Россией
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