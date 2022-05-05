Доставка гуманитарных грузов ускорится: Украина запустила таможенные е-декларации

В Украине заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов. Сервис ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке: https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/

Тимошенко объяснил, как работает сервис для иностранных граждан и граждан Украины, не пользующихся электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID: из любой страны мира вы можете заполнить предварительную таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту. После получения декларации ее необходимо распечатать и подписать, а затем передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.

"Если вы гражданин Украины и пользуетесь электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно также сделать через Единое окно Гостаможслужбы – https://cabinet.customs.gov.ua", – отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко разъяснил процедуру регистрации утраченного или поврежденного имущества.