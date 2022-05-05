Укр

Доставка гуманитарных грузов ускорится: Украина запустила таможенные е-декларации

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Доставка гуманитарных грузов ускорится: Украина запустила таможенные е-декларации Новость обновлена 05 мая 2022, 09:39

В Украине заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов. Сервис ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке: https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/

Тимошенко объяснил, как работает сервис для иностранных граждан и граждан Украины, не пользующихся электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID: из любой страны мира вы можете заполнить предварительную таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту. После получения декларации ее необходимо распечатать и подписать, а затем передать представителю таможни во время прохождения украинской границы.

"Если вы гражданин Украины и пользуетесь электронными сервисами электронная подпись, BankID, MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза можно также сделать через Единое окно Гостаможслужбы – https://cabinet.customs.gov.ua", – отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко разъяснил процедуру регистрации утраченного или поврежденного имущества.

Теги:
#Таможня #гумпомощь #Кирилл Тимошенко #Офис Президента
путин не ожидал, что все пойдет настолько не по плану
Статьи
Битва за Донбасс: что у россиян пошло не так – анализ ситуации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
путин не ожидал, что все пойдет настолько не по плану
Битва за Донбасс: что у россиян пошло не так – анализ ситуации
Дата публикации
Категория
Люди спят в коридорах и школьных классах
Настоящее гетто: мариупольцы показали жизнь в фильтрационном лагере россиян (видео)
Дата публикации
Категория
Последствия удара по Краматорску
По Краматорску мощно ударили ракетами: пострадали десятки мирных украинцев (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Телеграф" — в топ-10 самых популярных новостных сайтов Украины
"Телеграф" — в топ-10 самых популярных новостных сайтов Украины
Дата публикации
Категория
Российские оккупанты продолжают бить ракетами по городам Украины
Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец