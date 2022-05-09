Мы не будем сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов – Тимошенко

Работы продолжаются, в частности, в Киевской и Сумской областях

Украина готова к возможному возвращению российских оккупантов на ранее освобожденные территории, однако темпы восстановления инфраструктуры не будут сбавляться. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут вернуться на нашу землю. Однако ни в коем случае мы не будем сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия. Люди не могут жить на развалинах. Необходимо все привести в порядок", – отметил он.

По словам Тимошенко, соответствующие работы продолжаются, в частности, в Киевской и Сумской областях, где силами специалистов разбирают завалы и восстанавливают коммуникации.

"На Сумщине продолжаются работы по разбору завалов Ахтырской ТЭЦ, которую беспощадно пытались уничтожить оккупанты. В Тростянце коммунальные службы убирают улично-дорожные сети на территории города. В Киевской области за сутки подключили к электроснабжению 9 000 потребителей. В городе-герое Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение", – рассказал заместитель руководителя ОП.

В настоящее время без газоснабжения в Киевской области остается село Почепин, где продолжается разминирование.

"В течение суток обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов. Берегите себя! Увидев любой опасный предмет, сразу звоните в полицию и ГСЧС. Полицейские трудятся 24/7. На сегодня задержали 291 мародера в Киевской области. Работаем дальше!", – резюмировал он.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, было восстановлено железнодорожное сообщение между Киевом и Ирпенем, а вскоре поезда будут курсировать в освобождённые Бучу, Ворзель и Бородянку.