Впервые в истории: Хмельницкая область и штат Миссисипи стали побратимами
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Такое в истории США случается впервые
Штат Миссисипи признал Хмельнитчину областью-побратимом, что случилось впервые в истории США.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.
"Есть уникальная новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью – побратимом", — сказал он.
По его словам, такое часто случается на уровне городов, но случай, когда целый штат признает подобную связь, происходит впервые в американской истории.
Гамалий также поблагодарил губернатора Миссисипи за поддержку Хмельницкой области в эти нелегкие времена.
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