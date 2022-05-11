Впервые в истории: Хмельницкая область и штат Миссисипи стали побратимами

Такое в истории США случается впервые

Штат Миссисипи признал Хмельнитчину областью-побратимом, что случилось впервые в истории США.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.

"Есть уникальная новость. Штат Миссисипи признал нашу область областью – побратимом", — сказал он.

По его словам, такое часто случается на уровне городов, но случай, когда целый штат признает подобную связь, происходит впервые в американской истории.

Гамалий также поблагодарил губернатора Миссисипи за поддержку Хмельницкой области в эти нелегкие времена.

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