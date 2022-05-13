Свириденко рассказала о значении Британии для украинской экономики

Сотрудничество Украины и Великобритании на сегодняшний день носит комплексный стратегический характер, охватывая ряд важных направлений, и будет играть значительную роль в восстановлении украинской экономики.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

По словам Свириденко, действия Великобритании направлены в частности на предотвращение глобального продовольственного кризиса путем содействия экспорту украинского зерна, а британские компании помогают Украине преодолеть топливный кризис.

"Мы благодарны Соединенному Королевству за все инициативы, направленные на разблокировку украинского экспорта. Не менее важна помощь британских компаний в обеспечении стабильных поставок горючего в Украину", – отметила она.

Кроме того, большое внимание уделяется будущему участию Британии в восстановлении украинской экономики.

"В частности, обсудили ее потенциальные структурные изменения, которые помогут нашему государству справиться со всеми вызовами военного времени. Доступ на внешние рынки является одним из краеугольных элементов украинско-британского сотрудничества. Поэтому мы благодарны Британии за инициативу по отмене тарифов, которая практически начнет действовать уже в ближайшие дни", – подчеркнула Свириденко.

В ходе встречи обе стороны также обсудили важные аспекты гуманитарной поддержки, сотрудничества с Британским департаментом по гарантированию экспортных кредитов (UK Export Finance, UKEF) и дальнейшего развития торгового сотрудничества.

Как ранее отмечала Юлия Свириденко, Украина адаптируется к новым логистическим реалиям в транспортировке горючего.