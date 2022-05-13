Укр

Украинцы смогут насладиться сухой погодой, но недолго: что ждет страну в начале начале недели

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинцев ждут два дня без дождей Новость обновлена 13 мая 2022, 21:08
Украинцев ждут два дня без дождей

Осадки ненадолго прекратятся, но затем дожди с грозами обрушатся на Украину с новой силой

В Украине продолжается "сезон дождей", однако природа видимо все же решила дать украинцам возможность немного отдохнуть от дождей.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

По его информации, в субботу, 14 мая, дождливая погода будет сохраняться в восточных и северных областях нашей страны, однако на остальной части территории Украины будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура воздуха будет удерживаться на уровне +19…+22 градуса, но на Юге будет на пару градусов теплее.

Погода, 14 мая
Погода, 14 мая

А вот в воскресенье и понедельник дожди прекратятся на всей территории нашей страны. Хоть небо будут по-прежнему скрыто облаками, но осадков синоптики не прогнозируют.

Погода, 15 мая
Погода, 15 мая
Погода, 16 мая
Погода, 16 мая

Однако на долгое "затишье" рассчитывать не стоит, ведь уже со вторника, 17 мая, дожди и грозы вновь вернутся. При том накроют сразу всю Украину.

Погода, 17 мая
Погода, 17 мая

Обильные осадки неизбежно приведут к тому, что упадет и температура воздуха и если в начале рабочей недели столбик термометра в среднем будет держаться на отметке +19…+23 градуса, то к среде стоит ожидать +14…+18.

Погода, 18 мая
Погода, 18 мая

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что дождливый период в Украине продлится по меньшей мере до средины июля, а начало первого месяца лета солнечной погодой украинцев не порадует.

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#Украина #Погода #Прогноз погоды