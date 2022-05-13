Украинцы смогут насладиться сухой погодой, но недолго: что ждет страну в начале начале недели

Осадки ненадолго прекратятся, но затем дожди с грозами обрушатся на Украину с новой силой

В Украине продолжается "сезон дождей", однако природа видимо все же решила дать украинцам возможность немного отдохнуть от дождей.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

По его информации, в субботу, 14 мая, дождливая погода будет сохраняться в восточных и северных областях нашей страны, однако на остальной части территории Украины будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура воздуха будет удерживаться на уровне +19…+22 градуса, но на Юге будет на пару градусов теплее.

Погода, 14 мая

А вот в воскресенье и понедельник дожди прекратятся на всей территории нашей страны. Хоть небо будут по-прежнему скрыто облаками, но осадков синоптики не прогнозируют.

Погода, 15 мая

Погода, 16 мая

Однако на долгое "затишье" рассчитывать не стоит, ведь уже со вторника, 17 мая, дожди и грозы вновь вернутся. При том накроют сразу всю Украину.

Погода, 17 мая

Обильные осадки неизбежно приведут к тому, что упадет и температура воздуха и если в начале рабочей недели столбик термометра в среднем будет держаться на отметке +19…+23 градуса, то к среде стоит ожидать +14…+18.

Погода, 18 мая

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что дождливый период в Украине продлится по меньшей мере до средины июля, а начало первого месяца лета солнечной погодой украинцев не порадует.